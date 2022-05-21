Капитальный ремонт ванной под ключ с материалами
О компании
Мы любим свою работу и делаем ее на высоком уровне. Услуги по ремонту ванных комнат в Москве оказываем с 2007 года. За 15 лет работы отладили процесс до мелочей.
1. Обеспечили доставку материалов в день заказа;
2. Есть свой магазин сантехники и плитки;
3. Делаем дизайн проект платный/бесплатный;
4. Работаем со всеми видами плитки. Керамогранит, кафель, мозаика, крупноформат.
5. Постоянный штат мастеров работающих на современном оборудовании.
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Схема работы и порядок оплаты услуг
Оказание услуг предполагает заключение договора, на основании которого выполняются ремонтные работы. Оплата тремя частями после выполнения работ:
- Выполним все строительные работы и установку коммуникационных систем с оплатой половины (50%) от договорной стоимости.
- Облицовочные работы – за 30% от запланированных расчётов.
- Установка мебели, санитарно-технических, электрических устройств и аксессуаров – за 20% от зафиксированной суммы.
Расчет общей стоимости ремонтных работ осуществляется предварительно до заключения договора. Пригласите специалиста для бесплатной оценки и консультации:
1. Какую перепланировку согласовывать, о какой достаточно уведомить
- Перенос и изменение границ санузла;
- Устройство/заделка проемов в несущих стенах;
- Расборка ненесущих перегородок воспринимающих дополнительную нагрузку;
- Устройство полов и перегородок в домах с деревянными перекрытиями;
- Устройство перегородок толщиной более 10 см. создающих сверхнормативные нагрузки (более 150 кг/м)
- Совмещение или разделение санузла;
- Изменение количества сантехнических приборов;
- Изменение расположения сантехнических приборов;
- Замена ванны на душевую кабину.
2. Необходимые условия для безопасной электрики в санузле
- Установка устройства реагирующего на деференциальные токи до 30 мА;
- Запрещены распределительные устройства в зонах 0,1 и 2;В зоне 0 разрешены устройства 12v./IPX7 с источниками питания за ее пределами;
- Розетки и выключатели разрешены в зоне 3 с классом защиты IPX4;
- Разрешена установка водоногревателей в зонах 1 и 2 с классом защиты IPX5;
- Расстояние от проводов до трубопровода от 100 мм.;
- Организация Дополнительной Системы Уравнивания Потенциалов.
3. Замена стояков ГВС, ХВС и Водоотведения.
Во время ремонта санузла замене подлежат входные краны (запорная арматура) на холодную и горячую воду. А так же стыки труб на стояках ГВС и ХВС, которые могут износиться раньше производимого ремонта в ванной. Либо полная замена стояков.
4. Веерный водопровод из сшитого полиэтилена Rehau
- На трубы для водопровода производитель (Rehau) дает гарантию 50 лет.
- Распределительные гребенки используем FAR. Полностью ремонтируемые гребенки, с возможностью замены вышедшей из строя детали.
- Резьбовые фитинги Viega. Преимущества - высокая прочность, устойчивость к агресивным средам и соответсвие экологическим нормам (не содержат вредных веществ).
5. Вентиляция в санузле
Неисправная вентиляция в санузле, способна влиять на климат во всей квартире. Выполняя ремонт ванной под ключ мы обязательно организуем исправную работу вентиляционной системы.