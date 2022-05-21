Капитальный ремонт ванной под ключ с материалами

О компании

Компания Imegapolis.com это профессиональный ремонт ванных комнат под ключ.

Мы любим свою работу и делаем ее на высоком уровне. Услуги по ремонту ванных комнат в Москве оказываем с 2007 года. За 15 лет работы отладили процесс до мелочей.

1. Обеспечили доставку материалов в день заказа;

2. Есть свой магазин сантехники и плитки;

3. Делаем дизайн проект платный/бесплатный;

4. Работаем со всеми видами плитки. Керамогранит, кафель, мозаика, крупноформат.

5. Постоянный штат мастеров работающих на современном оборудовании.