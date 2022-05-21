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Студия ремонта
Ремонт ванной под ключ
Доставка материалов

Доставка материалов

Подбор материалов и доставка до квартиры. Сантехника, плитка, мебель, черновые материалы.
Без предоплаты

Без предоплаты

Оплата, согласно договору, разделена на несколько частей. Платите видя результат. Гарантия 3 года.
Сжатые сроки

Сжатые сроки

Отлаженная работа позволяет сделать ремонт за 2-3 недели. С соблюдением технологий.

Капитальный ремонт ванной под ключ с материалами

О компании

Компания Imegapolis.com это профессиональный ремонт ванных комнат под ключ
Мы любим свою работу и делаем ее на высоком уровне. Услуги по ремонту ванных комнат в Москве оказываем с 2007 года. За 15 лет работы отладили процесс до мелочей.
1. Обеспечили доставку материалов в день заказа;
2. Есть свой магазин сантехники и плитки;
3. Делаем дизайн проект платный/бесплатный;
4. Работаем со всеми видами плитки. Керамогранит, кафель, мозаика, крупноформат.
5. Постоянный штат мастеров работающих на современном оборудовании.

Конструктивный подход

Отлаженная комфортная работа нацеленная на нужный Вам результат.

Консультация

Квалифицированная консультация. Фотоотчет скрытых работ.
☎ 8 (495) 760-04-74

Ремонт ванной комнаты под ключ цены за работу

Цены указаны на услуги по ремонту под ключ. Включен весь необходимый комплекс работ: демонтаж / монтаж перегородок / гидроизоляция / выравнивание оснований / монтаж конструкций / монтаж коммуникаций / укладка плитки / монтаж потолков / установка сантехники и мебели / установка аксессуаров.

Панельный дом

Стоимость ремонта санузла в панельном доме от 120 000 руб.

Хрущевка

Стоимость ремонта санузла в хрущевке от 120 000 руб.

Сталинский дом

Стоимость работ по ремонту ванной и туалета в сталинке от 160 000 руб.

Новостройка

Стоимость ремонта в новостройке обсуждается индивидуально.

Ванная

Стоимость ремонта отдельно ванной комнаты от 90 000 руб.

Уборная

Стоимость ремонта отдельно уборной от 40 000 руб.

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Выберете тип санузла:

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Решения для ремонта ванной комнаты и туалета

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Схема работы и порядок оплаты услуг

Оказание услуг предполагает заключение договора, на основании которого выполняются ремонтные работы. Оплата тремя частями после выполнения работ:

  1. Выполним все строительные работы и установку коммуникационных систем с оплатой половины (50%) от договорной стоимости.
  2. Облицовочные работы – за 30% от запланированных расчётов.
  3. Установка мебели, санитарно-технических, электрических устройств и аксессуаров – за 20% от зафиксированной суммы.

Расчет общей стоимости ремонтных работ осуществляется предварительно до заключения договора. Пригласите специалиста для бесплатной оценки и консультации:

☎ 8 (495) 760-04-74

 

1. Какую перепланировку согласовывать, о какой достаточно уведомить

Согласовывать:
  • Перенос и изменение границ санузла;
  • Устройство/заделка проемов в несущих стенах;
  • Расборка ненесущих перегородок воспринимающих дополнительную нагрузку;
  • Устройство полов и перегородок в домах с деревянными перекрытиями;
  • Устройство перегородок толщиной более 10 см. создающих сверхнормативные нагрузки (более 150 кг/м)
Достаточно уведомить:
  • Совмещение или разделение санузла;
  • Изменение количества сантехнических приборов;
  • Изменение расположения сантехнических приборов;
  • Замена ванны на душевую кабину.
Перепланировка согласовывается в жилищной инспекции соответствующего округа Москвы.
 

2. Необходимые условия для безопасной электрики в санузле

  1. Установка устройства реагирующего на деференциальные токи до 30 мА;
  2. Запрещены распределительные устройства в зонах 0,1 и 2;В зоне 0 разрешены устройства 12v./IPX7 с источниками питания за ее пределами;
  3. Розетки и выключатели разрешены в зоне 3 с классом защиты IPX4;
  4. Разрешена установка водоногревателей в зонах 1 и 2 с классом защиты IPX5;
  5. Расстояние от проводов до трубопровода от 100 мм.;
  6. Организация Дополнительной Системы Уравнивания Потенциалов.

 

3. Замена стояков ГВС, ХВС и Водоотведения.

Замена инженерных коммуникаций проводится силами управляющей компании. Мы проследим за качеством выполнения работ.

Во время ремонта санузла замене подлежат входные краны (запорная арматура) на холодную и горячую воду. А так же стыки труб на стояках ГВС и ХВС, которые могут износиться раньше производимого ремонта в ванной. Либо полная замена стояков.
 

4. Веерный водопровод из сшитого полиэтилена Rehau

При веерной схеме водопровода все соединения находятся в сантехническом шкафу, либо у самого сантехприбора. Таким образом исключается возможность протечки на стыках в трудно доступных для обслуживания местах.
  • На трубы для водопровода производитель (Rehau) дает гарантию 50 лет. 
  • Распределительные гребенки используем FAR. Полностью ремонтируемые гребенки, с возможностью замены вышедшей из строя детали.
  • Резьбовые фитинги Viega. Преимущества - высокая прочность, устойчивость к агресивным средам и соответсвие экологическим нормам (не содержат вредных веществ).

 

5. Вентиляция в санузле

Отсутствие вентиляции в ванной комнате и уборной чревато сыростью и неприятными запахами, зеркала будут запотевать, появится плесень. Причиной могут быть неисправность или засор вент-канала, деформация либо частичный снос его узлов, неправильная установка вентиляторов.

Неисправная вентиляция в санузле, способна влиять на климат во всей квартире. Выполняя ремонт ванной под ключ мы обязательно организуем исправную работу вентиляционной системы.

Качество в деталях

Уделяя внимание деталям мы достигаем результатов нужных именно Вам.
Профессиональный инструмент
Отбивка периметра лазерным уровнем.
Профессиональный инструментВыполнение работ обеспечивается инструментом мировых брендов.
Рабочий свет
На рабочем месте лампа 400 Вт дневного света.
Рабочий светРаботы производятся при рабочем свете. Значительно улучшается качество.
Золотые руки
Подготовка к укладке мозаики в поддоне для душа.
Золотые рукиНадежные решения проверенные временем в качественном исполнении.

Ремонт ванной в процессе:

  • Врезка подразетников в плитку
  • Поддон из плитки
  • Сантехнический шкаф с скрытым люком
  • Укладка мозаики
  • Укладка керамогранита
  • Скамейка в душе
  • Запил углов под 45 градусов
  • Укладка плитки на пол
  • Строительные работы
  • Ванная из керамогранита
  • Поддон для душа из плитки
  • Укладка кафеля

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Реквизиты организации:

   ИНН: 391704020160
   ОГРНИП: 306391710800035

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Номер телефона:

8 (495) 760-04-74

Инстаграм:

Imegapolis_com

Адрес:

Преображенская площадь 8, Москва